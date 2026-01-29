Flugzeugabsturz in Kolumbien fordert 15 Todesopfer, darunter ein politischer Kandidat

HQ

Ein kleines Passagierflugzeug stürzte am Mittwoch im Nordosten Kolumbiens ab und tötete laut Beamten alle 15 Insassen, darunter einen amtierenden Abgeordneten und einen Kongresskandidaten. Die Beechcraft 1900 Turboprop, die für die staatliche Fluggesellschaft Satena betrieben wurde, war von Cúcuta nahe der venezolanischen Grenze auf dem Weg nach Ocana gestartet, als sie kurz nach Beginn des Fluges den Kontakt zur Flugsicherung verlor.

Die Behörden fanden das Wrack später in der ländlichen Region Playa de Belén in Norte de Santander, einem bergigen Gebiet, das für den Anbau von Koka-Alkohol und das Vorhandensein illegaler bewaffneter Gruppen bekannt ist. Zu den Opfern gehörten Diogenes Quintero, ein Mitglied der kolumbianischen Repräsentantenkammer, der einen Friedenswahlkreis vertritt, und Carlos Salcedo, ein Arzt und Kandidat für einen Kongresssitz, zusammen mit weiteren Passagieren und zwei Besatzungsmitgliedern.

Satena bestätigte, dass alle an Bord (13 Passagiere und 2 Besatzungsmitglieder) ums Leben kamen, und Rettungsteams bargen die Überreste an der Absturzstelle. Die kolumbianischen Transport- und Luftfahrtbehörden haben standardisierte Untersuchungsprotokolle aktiviert, um die Unfallursache zu ermitteln, aber es wurden bisher keine offiziellen Ergebnisse veröffentlicht.