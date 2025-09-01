HQ

Die neuesten Nachrichten über die Europäische Union . Ursula von der Leyen war gezwungen, sich auf Papierkarten zu verlassen, als ihr Flug in eine zentralbulgarische Stadt jegliche elektronische Navigation verlor, was Beamte jetzt als mutmaßliche russische Einmischungsoperation bezeichnen (via Financial Times).

"Das GPS des gesamten Flughafenbereichs wurde dunkel", sagte einer der Beamten. Nachdem er eine Stunde lang im Kreis über dem Flughafen geflogen war, entschied sich der Pilot dafür, das Flugzeug manuell mit herkömmlichen Karten zu landen. Dann, fügten sie hinzu. "Es war eine unbestreitbare Einmischung."

Das Flugzeug kreiste über dem Flughafen, bevor es sicher landete, was die wachsende Besorgnis über Störungen der Satellitennavigation in Osteuropa unterstreicht. Die Behörden stellen fest, dass solche Vorfälle in den letzten Jahren stetig zugenommen haben und sowohl den kommerziellen als auch den zivilen Verkehr betreffen.