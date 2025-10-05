Flughafen Vilnius nimmt Betrieb nach Störung durch Ballon wieder auf

HQ

Drohnensichtungen in Europa haben in den letzten Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt erhalten wir die Nachricht, dass der Flugverkehr auf dem Flughafen von Vilnius nach einer mehrstündigen Unterbrechung wieder aufgenommen wurde, die durch nicht identifizierte Ballons verursacht wurde, die im litauischen Luftraum gesichtet wurden. Der unerwartete Vorfall führte zu weit verbreiteten Verspätungen und Umleitungen, wobei viele Flüge in die Nachbarländer umgeleitet wurden. Die Behörden schlossen den Luftraum am späten Samstag vorsichtshalber und öffneten ihn am frühen Sonntag wieder, sobald die Situation als sicher eingestuft wurde. Obwohl sich die meisten Vorgänge inzwischen normalisiert haben, ist im Laufe des Tages mit weiteren Verzögerungen zu rechnen. Die Ursache und der Ursprung der Ballons werden weiterhin untersucht, was eine weitere Störung in einer angespannten Zeit für die europäische Luftfahrt darstellt.