Flughafen Vilnius nach Drohnensichtung geschlossen

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Litauen am Mittwoch den Flughafen von Vilnius vorübergehend geschlossen hat, nachdem eine unbekannte Drohne in der Nähe des Luftraums der Hauptstadt entdeckt wurde.

Nach Angaben des Flughafenvertreters Tadas Vasiliauskas wurde der Flugverkehr um 10:18 Uhr Ortszeit wieder aufgenommen, nachdem die Lage eingeschätzt worden war.

Drohne als ziviles Gerät identifiziert

Der litauische Öffentliche Sicherheitsdienst bestätigte später, dass es sich bei dem Objekt um eine zivile Drohne handelte, die weniger als eine Minute in der Luft blieb. Während der Schließung zeigten Flightradar-Daten, dass ein Ryanair-Flug aus Barcelona das Gebiet umkreiste, während er auf die Landefreigabe wartete.

Der kurze Stillstand führte zu geringfügigen Verzögerungen, aber zu keinen dauerhaften Störungen. Ende Oktober hatte Litauen bereits zwei große Flughäfen und Grenzübergänge zu Belarus geschlossen, nachdem Berichte über Ballons von der belarussischen Seite gemeldet worden waren.