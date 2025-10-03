Flughafen München wird nach Drohnensichtungen geschlossen

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass der Münchner Flughafen am Donnerstagabend nach mehreren Drohnensichtungen gezwungen war, den Betrieb einzustellen, wodurch Passagiere festsaßen und mehrere Flüge in nahe gelegene Städte umgeleitet werden mussten. Der Shutdown dauerte bis in die frühen Morgenstunden des Freitags und ist der jüngste in einer Reihe von Vorfällen im Zusammenhang mit Drohnen, die die europäische Luftfahrt verunsichert haben. Ähnliche Störungen wurden erst letzte Woche aus Dänemark und Norwegen gemeldet, wobei sich die Staats- und Regierungschefs in diesen Tagen in Kopenhagen trafen, um die Situation zu erörtern.