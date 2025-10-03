Flughafen München nach Drohnensichtungen wieder geöffnet

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass der Flughafen München am frühen Freitagmorgen wieder geöffnet wurde, nachdem der Betrieb am späten Donnerstagabend aufgrund von Drohnensichtungen plötzlich eingestellt worden war (der Flughafen München wird nach Drohnensichtungen geschlossen). Die Störung zwang dazu, dass mehrere Flüge gestrichen oder umgeleitet werden mussten, was Tausende von Reisenden am Vorabend des Nationalfeiertags betraf (heute ist es 35 Jahre her, dass die deutsche Wiedervereinigung vergangen ist). Ähnliche Störungen wurden erst letzte Woche aus Dänemark und Norwegen gemeldet, wobei sich die Staats- und Regierungschefs in diesen Tagen in Kopenhagen trafen, um die Situation zu erörtern. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!