Flughafen Heathrow nach massivem Brand in einem Umspannwerk abgeschaltet

Die neuesten Nachrichten über das Vereinigte Königreich . Ein verheerender Brand in einem wichtigen Umspannwerk in der Nähe des Londoner Flughafens Heathrow hat die sofortige Schließung des Reisedrehkreuzes erzwungen, was zu weitreichenden Unterbrechungen bei Hunderten von Flügen weltweit geführt hat.

Das Feuer, das am frühen Freitag ausbrach, hat den Flughafen ohne Strom gelassen, was zur Umleitung von über 120 ankommenden Flügen und zur Annullierung von mindestens 1.300 geplanten Abflügen und Ankünften führte, was zu einem beispiellosen Chaos für Reisende und Fluggesellschaften gleichermaßen führte.

Die Feuerwehrleute kämpfen weiterhin gegen die Flammen, während Tausende von Passagieren mit Unsicherheiten konfrontiert sind, während die Fluggesellschaften sich bemühen, den Betrieb anzupassen. Da es keinen klaren Zeitplan für die Wiederherstellung der Stromversorgung gibt, wird erwartet, dass sich der Vorfall in den kommenden Tagen über die globalen Reise- und Handelsnetze ausbreiten wird.