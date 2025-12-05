Flughafen Edinburgh: Flüge werden wieder aufgenommen, nachdem ein IT-Problem den Betrieb ausgesetzt hat

HQ

Der Flughafen Edinburgh hat die Flüge wieder aufgenommen, nachdem er am Freitagmorgen aufgrund eines IT-Problems bei der Flugsicherung den Betrieb eingestellt hatte.

Die Züge kehrten gegen 10:40 Uhr zum Normalzustand zurück, obwohl einige Verspätungen und Unterbrechungen anhielten, da ankommende Flüge umgeleitet wurden und Abflüge bis zu zwei Stunden auf dem Rollfeld warteten.

Die Störung betraf große Fluggesellschaften, darunter EasyJet und Ryanair. Passagieren wurde geraten, die Fluggesellschaften für aktuelle Fluginformationen zu kontaktieren, während Flughafenpersonal und Dienstleister daran arbeiteten, das Problem zu lösen.

Edinburgh, Schottlands verkehrsreichster Flughafen, bedient jährlich rund 15 Millionen Passagiere mit Flügen zu 155 Zielen. Flughafenverantwortliche bestätigten, dass dieses IT-Problem nichts mit dem Cloudflare-Ausfall zusammenhängt, der große Webseiten störte.