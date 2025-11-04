Flughafen Brüssel nach Drohnensichtung geschlossen

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass der Luftraum über dem Flughafen Brüssel-Zaventem am Dienstagabend gesperrt wurde, nachdem eine Drohne über dem Flugfeld gemeldet wurde, wie der belgische öffentlich-rechtliche Sender VRT berichtete.

Alle Abflüge und Ankünfte wurden am frühen Abend nach der ersten Sichtung vorübergehend ausgesetzt. Brüssel öffnete kurzzeitig seinen Luftraum wieder, bevor es ihn wieder abschaltete, nachdem eine zweite Drohne gesichtet worden war.

Charleroi und Lüttich sind ebenfalls betroffen, da die Umleitungen anhalten

Flugzeuge, die ursprünglich zum Flughafen Lüttich umgeleitet wurden, mussten erneut umleiten, nachdem eine separate Drohnensichtung die Behörden dazu veranlasst hatte, auch diesen Flugplatz zu schließen. Der Flughafen Charleroi Brüssel-Süd meldete später ähnliche Einschränkungen.

Ein Sprecher von Skeyes, der belgischen Zivilluftraumbehörde, sagte, der erste Vorfall ereignete sich gegen 20 Uhr Ortszeit und führte zu Umleitungen zu den Flughäfen in Ostende-Brügge und Charleroi. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Beiträgen.