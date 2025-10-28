Flughafen Alicante nach Drohnensichtung geschlossen

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass der Betrieb am Flughafen Alicante-Elche Miguel Hernández (Aeropuerto Internacional de Alicante-Elche Miguel Hernández) am Montagabend nach Berichten über Drohnenaktivitäten in der Region eingestellt wurde.

Die spanische Polizei war mit den Ermittlungen im Einsatz, während der Flughafenbetreiber Aena bestätigte, dass alle Starts und Landungen vorübergehend gestoppt wurden. "Aufgrund der Anwesenheit einer Drohne in der Nähe des Flughafens Alicante-Elche Miguel Hernández kommt es zu Flugumleitungen."

Aeropuerto de Alicante -Elche Miguel Hernández // Shutterstock

Nach Angaben von Aena wurden mindestens neun Flüge umgeleitet, darunter Ryanair-Flüge aus London, Manchester, Newcastle, Durham und Frankfurt. Die Behörde fügte in einem Beitrag auf X hinzu, dass sie mit den Sicherheitskräften zusammenarbeite, um "die Operationen so schnell wie möglich zu normalisieren".

Der Flughafen, einer der Haupteinstiegspunkte für britische Touristen, die an die spanische Costa Blanca reisen, war dadurch mit erheblichen Störungen konfrontiert. Update: Ein paar Stunden später erreichten uns die Nachricht, dass der Flughafen wieder zum Normalbetrieb zurückgekehrt ist. Was halten Sie davon?