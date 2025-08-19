Flugbegleiter von Air Canada beenden Streik nach historischer Arbeitsniederlegung

HQ

Die neuesten Nachrichten über Kanada . Das Kabinenpersonal von Air Canada hat am Dienstag eine Einigung mit der Fluggesellschaft erzielt und damit einen fast viertägigen Streik beendet, der die Fluggesellschaft dazu veranlasst hatte, ihre Gewinnprognose für das dritte Quartal und das Gesamtjahr zurückzuziehen.

"Der Streik ist beendet. Wir haben eine vorläufige Vereinbarung, die wir Ihnen vorlegen werden", teilte die kanadische Gewerkschaft der öffentlichen Bediensteten in einem Facebook-Post mit und beendete damit den ersten Streik ihres Kabinenpersonals seit 40 Jahren, der die Reisepläne von Hunderttausenden durchkreuzt hatte.

Die Arbeitsniederlegung, die durch Streitigkeiten über die Entschädigung für Bodenaufgaben ausgelöst wurde, zwang die Fluggesellschaft, Flüge zu stornieren und die Gewinnprognose auszusetzen. Der Betrieb wird schrittweise wieder aufgenommen, wobei in der nächsten Woche einige Absagen erwartet werden, wenn sich die Zeitpläne stabilisieren.

Die Gewerkschaft betonte, dass Probleme mit unbezahlter Arbeit angegangen wurden, während den Kunden Rückerstattungen, Gutschriften oder Umbuchungen angeboten werden. Beamte hatten beide Seiten zu einer Vermittlung gedrängt und Bedenken hinsichtlich der Arbeitsrechte und unbezahlten Aufgaben im Luftfahrtsektor geäußert.