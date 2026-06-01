Flug nach Mallorca wurde wegen alarmierendem Bluetooth-Gerätname umgeleitet

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Ein Flug zwischen Newark und Mallorca nahm am Wochenende eine unerwartete Wendung, nachdem der Name eines an Bord befindlichen Bluetooth-Geräts Besorgnis auslöste, sodass das United-Airlines-Flugzeug nur eine Stunde nach dem Start umkehren musste.

Laut Berichten von Passagieren an Bord wurden sie mehrfach gebeten, Bluetooth auf ihren Handys und Geräten auszuschalten, doch als das betreffende Signal aktiv blieb, eskalierte die Situation und der Pilot entschied sich, nach Newark zurückzukehren.

Nach der erneuten Landung des Flugzeugs wurde eine gründliche Inspektion durchgeführt, und alle Passagiere mussten eine zusätzliche Sicherheitskontrolle durchlaufen. Berichte deuten darauf hin, dass das vermutete Signal von einem Fitness-Tracker, einer Smartwatch oder einem anderen tragbaren Gerät stammte, das als "Bombe" bezeichnet wurde.

Nachdem die Passagiere und das Flugzeug überprüft worden waren, konnte das Flugzeug seine Reise nach Spanien und Mallorca fortsetzen. Der Vorfall hat bisher zu keinen gemeldeten Anklagen geführt, aber die Angelegenheit wird derzeit von den örtlichen Behörden untersucht.