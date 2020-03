Flottes Gameplay zu TT Isle of Man - Ride on the Edge 2

Seid ihr Fans von Motorrädern und Rennsport im Allgemeinen? Dann ist TT Isle of Man 2 vielleicht genau das Richtige, das euch durch das Wochenende bringen könnte. Das französische Rennspiel ist heute für PC, Xbox One und Playstation 4 erschienen, eine Switch-Version ist wohl ebenfalls geplant (die kommt aber erst zu einem späteren Zeitpunkt).

TT Isle of Man 2 führt mehrere Funktionen ein, die es laut den Entwicklern zur "detailliertesten Motorradsimulation des Genres" machen sollen. Alle 60 Kilometer der gefährlichen "Isle of Man"-Tour wurden im Spiel umgesetzt, das Gleiche gilt auch für insgesamt 27 Fahrer und virtuelle 13 Motorräder. Auf 17 Strecken und einem Open-World-Testbereich können Spieler ihre Fahrkenntnisse mit dem Motorrad ausbauen und wer die Geschwindigkeit sprichwörtlich fühlen will, nutzt die optionale Helmkamera für seine Verfolgerrennen. Unten gibt es den neuen Launch-Trailer und weitere Gameplay-Eindrücke zu sehen, die in den letzten Wochen veröffentlicht wurden:

