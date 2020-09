Flottes Filmintro für Godfall

Godfall ist vielleicht nicht der Titel, den viele Menschen mit der neuen Konsolengeneration in Verbindung bringen, wir wollen Counterplay Games' neues Spiel aber dennoch eine Chance geben. Obwohl sich die Inszenierung des Action-Games stark von der völlig unpassenden, hyperaggressiven Vermarktung durch Publisher Gearbox unterscheidet, lohnt sich ein Blick in das neueste Video. Das filmische Intro ist erfreulicherweise nämlich kein Totalausfall, da es uns ohne störende Popmusik in die tonalen Ereignisse des Spiels einführt und mit opulenten CGI-Effekten zu prahlen weiß. Godfall steht ab dem 12. November auf dem PC bereit und landet hier in Deutschland zusammen mit der Playstation 5 eine Woche später.

