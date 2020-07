Flotter Performance-Modus lässt Spider-Man: Miles Morales noch schneller auf PS5 schwingen

Noch bevor Sony und Microsoft ihre Next-Gen-Systeme Playstation 5 und Xbox Series X vorstellten, wurde bereits darüber gesprochen, auf welche Bildauflösungen und Frameraten wir uns mit der Zukunftstechnik freuen könnten. Die Spekulationen wurden nach der Veröffentlichung der konkreten Spezifikationen fortgesetzt, denn nicht alle Fans haben den frühen Marketing-Versprechen blindlings geglaubt. Es stellt sich jedoch heraus, dass wir diese Performance bereits zum Start der Playstation 5 genießen werden - in einigen Titeln.

Insomniac Games bestätigte gestern, dass Spider-Man: Miles Morales auf der PS5 über einen sogenannten Performance-Modus verfügt, mit dem wir in 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde durch Manhattan schwingen. Das ist beeindruckend, wirft aber gleichzeitig die Frage auf, welche anderen Darstellungsmodi von der Konsole unterstützt werden. In jedem Fall ist es eine beachtliche Leistung, all die Dinge, die jederzeit in Spideys Nachbarschaft geschehen können, mit dieser Performance zu berechnen.