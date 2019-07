Flottenträger kommen im Dezember zu Elite: Dangerous

Frontier Developments tuckert immer noch mit Elite: Dangerous durch den Weltraum und am Wochenende trafen sich die Sci-Fi-Fans mit dem Entwickler auf der "Lavecon". Auf der Veranstaltung wurde ein Teaser-Trailer präsentiert, der die lang erwarteten Flottenträger in Aktion zeigt. Die großen Weltraum-Operationsbasen werden zusammen mit einem großen Update im Laufe des Jahres veröffentlicht. Im September kommt ein komplett vertontes Tutorial ins Spiel, in der Pressemitteilung war zudem die Rede von einem neuen Währungssystem. Im Dezember folgen dann die besagten Flottenträger.

