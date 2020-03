Flotte Dämonen: Doom Eternal soll mit bis zu 1000 fps laufen können

Die Entwickler von id Software bereiten sich derzeit auf die Veröffentlichung von Doom Eternal am 20. März 2020 vor (am gleichen Tag erscheint übrigens Animal Crossing: New Horizons). Weil es bei Doom immer auch um das Thema PC-Spieler geht, hat IGN kürzlich mit dem Team über absurd leistungsfähige Systeme gesprochen und dabei eine interessante Info aufgedeckt. Das Spiel soll mit bis zu 1000 Bildern pro Sekunde ausgeführt werden können, teilte Billy Kahn, der Lead Engine-Programmer, in einem Interview mit.

Kahn erklärte: "Auf id Tech 6 haben wir das Maximum bei 250 Bilder pro Sekunde erreicht. Wenn ihr die richtige Hardware habt, können bei diesem Spiel 1.000 Bilder pro Sekunde erreicht werden. Das ist das Maximum, das wir haben - es gibt faktisch keine Obergrenze. Ich habe hier vor Ort Hardware, die wir nur zum Testen gebaut haben [und damit gingen] 400 Bilder pro Sekunde bei einigen Szenen. Leute die 144-Hz-Monitore oder sogar neuere Monitore haben, die in Zukunft herauskommen, werden mit diesem Spiel für viele Jahre [ihre Freude haben]."

Zugegeben, das 1000-fps-Szenario ist für die meisten Spieler vielleicht nicht erreichbar, aber es spricht sicherlich Bände, dass die Engine derart stark sein soll.