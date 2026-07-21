Florian Lipowitz gibt die Tour de France nach dem Unfall ab; Evenepoel verringert die Distanz mit Pogacar

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Florian Lipowitz, deutscher Radfahrer von Red Bull-Bora-Hansgrohe, hat bei der 16. Etappe der Tour de France am Dienstag, den 21. Juli, einen schweren Sturz erlitten und das Rennen abgebrochen, wobei er offenbar einen Schlüsselbeinbruch erlitten hat.

Die 16. Etappe war ein Einzelzeitfahren von 26,1 Kilometern zwischen Èvian-Les-Bains und Thonun-les-Bain, und der Belgier Remco Evenepoel hat den Sieg errungen, indem er das Rennen in 32 Minuten, 19 Sekunden und 28 Sekunden schneller als Pogacar beendete. Der Däne Mattias Skjelmose wurde Dritter, eine Minute und vier Sekunden hinter Evenepoel, und Paul Seixas wurde Vierter, zwölf Sekunden hinter Skjelmose.

Das bedeutet, dass Pogacar weiterhin der Gesamtführende der Tour bleibt, sein Vorsprung jedoch von fünf Minuten auf vier Minuten verringert wird, 32 Sekunden vor Evenepoel.

Da das Rennen diesen Sonntag endet, wird Pogacar, sofern es keine Überraschungen mit weiteren Rückzügen gibt, seinen fünften Tour de France gewinnen, den dritten in Folge, und ohne Jonas Vingegaard, der ebenfalls am Sonntag verunfallte und ausschied, wird Remco Evenepoel Zweiter: Er liegt über zwei Minuten vor Isaac del Toro und Paul Seixas, die wahrscheinlich um den dritten Platz kämpfen werden. wobei Juan Ayuso wahrscheinlich Fünfter wird.