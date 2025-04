Florescent verlässt Apeks Valorant Champions Tour Kader

HQ

Im Dezember schrieb Ava "Florescent" Eugene Geschichte, indem sie als erste weibliche Spielerin in der von Männern dominierten Valorant Champions Tour antrat. Nachdem sie es in der Game Changers Division absolut geschafft hatte, schien Florescent eine glänzende Zukunft in der VCT zu haben, was sich bestätigte, als sie bei Apeks ' Hauptmannschaft unterschrieb. Dies war jedoch nicht so fruchtbar, wie es sich eine der beiden Parteien erhofft hatte, da sich die Wege der beiden nun trennen.

In einer Erklärung weist Apeks darauf hin, dass Florescent aus der VCT-Saison 2025 ausscheiden wird. Der Grund dafür scheint zu sein, dass es Florescent nicht besonders leicht gefallen ist, nach Berlin zu ziehen, um Teil des Teams von Apeks ' zu werden, da dies ihren persönlichen Tribut fordert.

Konkret fügt Apeks hinzu: "Ava begann im Alter von 14 Jahren Valorant zu spielen und unterschrieb mit 15 ihren ersten Vertrag. Nachdem sie seitdem auf höchstem Niveau in Valorant angetreten ist, musste sie den Großteil ihrer Teenagerjahre opfern, um an Wettkämpfen teilnehmen zu können, was schließlich seinen Tribut forderte. Der Umzug nach Berlin hat auch eine größere Distanz zwischen ihr und ihren Freunden und ihrer Familie zu Hause geschaffen."

Apeks merkt an, dass sie, obwohl sie ein wenig enttäuscht sind, dass es so weit gekommen ist, "nicht stolzer sein könnten" auf Florescent dafür, dass sie "die Zweifler fast sofort zum Schweigen gebracht und genau das bewiesen haben, was wir die ganze Zeit wussten".

Es ist unklar, wen Apeks als Ersatz für Florescent ins Visier nehmen wird, aber das Team hat sich kürzlich auch von Peter "Governor" No getrennt, was bedeutet, dass es zwei offene Plätze in seinem aktiven Kader hat.