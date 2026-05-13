Florentino Pérez könnte erstmals seit 2009 bei den Wahlen in Real Madrid Konkurrenz haben, "dieser Mann mit mexikanischem Akzent"

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Der Präsident von Real Madrid, Florentino Pérez, kündigte an, dass er Wahlen für die Präsidentschaft des Vereins ausruft, um zu verhindern, dass der Verein von "einer Verschwörung von Journalisten, die einen Plan zur Übernahme von Real Madrid ausgeheckt haben", wie er auf einer surrealistischen und kämpferischen Pressekonferenz erklärte, bei der er direkt einige Reporter konfrontierte, die es wagten, "den größten Verein der Geschichte" zu kritisieren. Der Haken ist, dass Florentino seit 2000 jede Wahl gewonnen hat, an denen er je teilgenommen hat, und seit den letzten fünf Wahlen 2009 gab es keine weiteren Kandidaten.

Pérez sagte, er begrüße alle Kandidaten und schickte eine direkte Erwähnung an "den Mann, der mit den Elektrizitätsgesellschaften spricht und einen südamerikanischen Akzent hat, lass ihn sich melden. Ein mexikanischer Akzent. Sie sagen, wir seien sehr schlecht, eine Diktatur. Lass diesen Mann vortreten, und jeden anderen, der will." Dieser Mann, Enrique Riquelme, hat die Herausforderung angenommen und bereitet laut El Confidencial seine Kandidatur vor, um sich Pérez entgegenzustellen.

Enrique Riquelme, 37 Jahre alt, plante bereits, bei den vorletzten Wahlen 2021 für das Präsidentenamt des Clubs zu kandidieren. Er erfüllt die Anforderungen des Vereins (er kommt aus Spanien und ist seit mindestens 20 Jahren ununterbrochen Mitglied von Real Madrid).

Er ist der Leiter der Cox Energy Group, eines der weltweit führenden Unternehmen für erneuerbare Energien mit Sitz in Mexiko. Laut El Confidencial verhandelt Riquelme bereits mit mehreren Banken, um die notwendigen Garantien für die Präsidentschaftskandidatur von Real Madrid zu sichern, was ihn verpflichtet, Vermögenswerte in Höhe von 15 % des Vereinsbudgets nachzuweisen, das auf über 1 Milliarde Euro geschätzt wird, sodass er mindestens 150 Millionen Euro benötigen würde.

Riquelme hat die Voraussetzungen, darunter das Geld, sowie die Unterstützung einiger Vereinslegenden, die bekanntlich mit Pérez im Streit standen, darunter Iker Casillas, während andere ehemalige Spieler wie Sergio Ramos, Fernando Sanz und Miguel Torres Riquelme nahe stehen, der trotz der Schnelligkeit des Wahlprozesses angeblich heimlich lange Zeit auf dieses Szenario vorbereitet hat. nachdem der Verein zwei Saisons ohne Trophäen verbracht hatte.