Florentino Pérez gewinnt die Wahlen in Real Madrid mit 65 % der Stimmen

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Florentino Pérez wurde erneut zum Präsidenten von Real Madrid gewählt und gewann die Wahlen am Sonntag, den 7. Juni, mit 21.741 Stimmen, 65 % der Stimmen. Dies waren die ersten Wahlen im Verein seit 20 Jahren: Pérez hat seitdem jede Wahl (einschließlich der im letzten Jahr) automatisch ohne Gegenkandidaten gewonnen und bleibt bis 2030 an der Spitze.

"Ich bin hier, um Real Madrid zu verteidigen. Wir werden weiter daran arbeiten, dass Real Madrid weiterhin Titel gewinnt, und wir werden bis zum Ende kämpfen, um den sechzehnten Europapokal zu erreichen", sagte Pérez, 79, nach seinem Sieg. "Mit mir als Präsident ist Real Madrid im Besitz seiner Mitglieder gewesen, ist und wird es immer bleiben. Wir müssen vereint bleiben, angetrieben von unserer Leidenschaft für Real Madrid. An diejenigen, die nicht für mich gestimmt haben, werde ich alles tun, um eure Bedenken zu adressieren."

Obwohl der Sieg für Pérez klar ist, gelang es seinem Rivalen Enrique Riquelme, 11.814 Stimmen, 35 % der Wähler, und eine Kandidatur wurde in weniger als zwei Wochen gestartet. "Nach zwanzig Jahren gab es eine historische Beteiligung. "Heute hat Real Madrid gewonnen, und auch unsere Kandidatur, unabhängig vom Ergebnis", sagte Riquelme.

Ankunft von Mourinho, Konaté und Dumfries wird bald erwartet

Nun wird es nur noch Tage dauern, bis der Wiederaufbau des Teams vor der Saison 2026/27 beginnt, da die Ankündigungen der Verpflichtung von Trainer José Mourinho und den Verteidigern Ibrahika Konaté und Denzel Dumfries voraussichtlich bevorstehen. Viel schwieriger wird der angebliche Wunsch von Pérez sein, Michael Olise von Bayern München zu verpflichten; Und es wird angenommen, dass das Team im Sommertransfermarkt auch nach einem weiteren Verteidiger und einem Mittelfeldspieler sucht. Aber die Frage ist jetzt, ob sie sie vor Beginn der Weltmeisterschaft am Donnerstag verpflichten können?