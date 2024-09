Florence Pugh und Andrew Garfield teilen ungefilterte Gedanken über den Pferd-Meme aus We Live in Time

HQ

Florence Pugh und Andrew Garfield haben in letzter Zeit viel Lob und gute Presse für ihren kommenden Film We Live in Time erhalten, aber der Überraschungsstar des Films ist kein anderer als... Ein Pferd?

Ja, Sie haben richtig gelesen, ein Pferd - und nicht einmal ein echtes. Der Aufstieg des gelben Karussellpferdes, das (sehr zur Enttäuschung der Fans) vom Filmplakat entfernt wurde, ähnelte dem vieler Stare - es stieg zu schnell auf und fiel noch schneller ab.

Aber das We Live in Time Pferd wird weitergehen - von Fans und Kritikern gleichermaßen online viele Male im Meme-Format verewigt:

Doch es steckt noch mehr dahinter, denn in einem neuen Interview haben die Co-Stars des Karussell-Champions Pugh und Garfield ihre Gefühle für ihren Kollegen verraten - erstaunlich ungefiltert und direkt aus dem Mund des Pferdes:

GARFIELD: Was denken Sie über das Pferd?

PUGH: Ich war einfach so dankbar, dass es tatsächlich nicht im Film vorkommt.

GARFIELD: Es ist im Film. Es war da.

PUGH: Nein, das ist es nicht. Der Kopf war es. Die Augen waren es nicht. Ich habe darauf gewartet.

GARFIELD: Alter, es war da. Es tut mir leid.

PUGH: Wann?

GARFIELD: In der Szene, in der wir bei der Sache sind. Ich verspreche es Ihnen.

PUGH: Ich glaube nicht, dass es so war. Ich habe dich lachen hören.

GARFIELD: Es war nur für einen Augenblick da. Liege ich falsch?

PUGH: Ich glaube nicht, dass es im Film war, Babe.

GARFIELD: Baby. Das ist unbestreitbar.

PUGH: Okay, vielleicht war es nicht so oft drin wie auf dem Bild. Aber ich war so besorgt, als es (über) das Internet ging. Es war urkomisch und es war lustig. Aber dieser Teil des Films ist mein Lieblingsteil des Films. Das ist der Moment, in dem sie sagen: Okay, los geht's. Lass uns auf ein Date gehen. Lass uns Sex haben. Lass uns schwanger werden. Lass es uns einfach machen.

GARFIELD: Und dann stiehlt das Pferd die Show!

PUGH: Und ich war einfach so besorgt, dass dieser erstaunliche, wunderschöne, glitzernde Moment durch dieses Pferde-Meme werden würde - was natürlich urkomisch war. Aber ich sagte: "Nein! Nicht an diesem Punkt des Films." Ich glaube, letzte Nacht war ich so dankbar, dass er nicht das tat, was er in diesem Film tut, nämlich dass er es ruiniert.

GARFIELD: Mann, ich liebe das Pferde-Meme. Ich war kurz davor, für sechs Tage in ein Retreat zu gehen, in dem ich mein Handy nicht dabei haben würde. Und ich sah dieses Bild für unseren Film, der veröffentlicht worden war. Und ich bemerkte das Pferd. Und ich dachte mir: "Wow, das ist eine interessante Wahl." Ich weiß nicht, ob ich das gutgeheißen habe? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Florence das nicht gutgeheißen hat.

PUGH: Wissen Sie, es wurde nicht genehmigt.

GARFIELD: (Nickt). Also sah ich das und dachte mir: "Oh, das ist eine Entscheidung, Mann." Ah, ich bin sicher, ich bin der Einzige, der es bemerkt." Schalten Sie mein Telefon für sechs Tage aus. Wenn ich in der Abflughalle bin und von wo auch immer zurückkomme, schalte ich endlich mein Telefon ein. Und es ist nur ein Pferde-Meme. Ich habe mich geirrt. Die Leute haben es bemerkt. Und Colbert bemerkte es und hielt einen ganzen Monolog darüber. Ehrlich gesagt, habe ich geweint.

PUGH: Ich habe "The Shining" geliebt. Es war brillant. "BoJack Horseman".

GARFIELD: Und diejenige, in der es so ist, als hätten wir alle das Gesicht eines Pferdes. Einige meiner Lieblingsbilder habe ich gespeichert. (Garfield zückt sein Handy und überlegt es sich noch einmal.) Eigentlich werde ich meine Fotos jetzt nicht öffnen.

PUGH: Was ist auf Ihrem Handy?

GARFIELD: Nur viele Bilder. Meine eigene. Schneiden Sie das aus.

PUGH: Ich wusste nicht, dass man so Pressearbeit machen kann. Ich wusste nicht, dass man etwas Unverschämtes sagen und sagen kann: "Cut." Was noch schlimmer ist, sie sind neben deinen Pferdebildern.

GARFIELD: Ja, es sieht so aus, als ob das Verhältnis nicht stimmt.

PUGH: Jesus Christus, Andrew.

GARFIELD: Was, Sie haben mich.

(Ein Publizist in der Nähe seufzt hörbar.)

PUGH: Haben Sie gerade unsere Publizisten seufzen hören? Bitte schneiden Sie das nicht ab. Er soll bestraft werden. Er wird es nie wieder tun.

GARFIELD: Das werde ich, das ist das Problem. Ich bin unersättlich, wenn es um Dummheit geht.

Richtig, gut. Das war's fürs Herumalbern. We Live in Time kommt am 11. Oktober 2024 in die Kinos in den USA und in Großbritannien am 1. Januar 2025 (danke, The Independent).