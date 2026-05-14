Florence Pugh übernimmt Netflix s Adaption von John Steinbecks East of Eden

Netflix hat in letzter Zeit eine Menge Neuigkeiten und Informationen angekündigt, darunter einen ersten Einblick in die ambitionierte Drama-Adaption von John Steinbecks legendärem Roman East of Eden.

East of Eden, die an einem unbestimmten Datum im Herbst auf der Streaming-Plattform Premiere feiern soll, folgt dem Leben der Figur Cathy Ames und der Familie Trask, während sich ihre Wege im 19. und 20. Jahrhundert im 19. und 20. Jahrhundert in Nordamerika kreuzen. Der Hauptfokus der Geschichte ist Cathy, diesmal gespielt von Florence Pugh, die versucht, ihren Platz in einer Welt rasch wandelnder sozialer Paradigmen und der boomenden Industrie Kaliforniens zu finden.

Als sieben Episoden umfassende Miniserie konzipiert, wird East of Eden außerdem Christopher Abbott, Mike Faist, Hoon Lee, Tracy Letts, Martha Plimpton, Ciaran Hinds, Joseph Zada und Joe Anders in den Hauptrollen spielen. Die Serie wird von Showrunner Zoe Kazan und Joe Stuart geleitet, mit Plänen, im Herbst Premiere zu haben.

Was die offizielle Zusammenfassung betrifft, so hat Netflix die folgende Beschreibung sowie einen Teaser-Trailer veröffentlicht, den Sie unten finden können.

"Die Serie erstreckt sich über Jahrzehnte im Leben von Cathy und der Familie Trask und wird vom Amerikanischen Bürgerkrieg und dem Ersten Weltkrieg eingerahmt. Im Laufe der Jahre kreuzen sich ihre Wege mit Menschen wie Samuel Hamilton (Ciarán Hinds), einem Ire, der nach Kalifornien kam, wo er eine Familie gründete und das Land kennenlernte, und Lee (Hoon Lee), einem chinesisch-amerikanischen Wesen, dessen Intellekt nur von seiner Fähigkeit übertroffen wird, denen zu helfen, die es am meisten brauchen. und Faye (Martha Plimpton), eine Bordellbesitzerin, deren offenes Herz zu ihrem Untergang führen könnte.

"Es ist ein Porträt einer Familie, aber auch einer sich rasant verändernden Gesellschaft, in der Männer und Frauen schwierige Entscheidungen treffen und sich der Realität stellen müssen, dass man letztlich das ist, was man wählt."