Florence Pugh bildet ein Team von Außenseitern in Marvels Thunderbolts*

HQ

Marvel strebt an, im Jahr 2025 zu seinem traditionelleren Rhythmus des Kinoangebots zurückzukehren und zu einem Zeitplan für die Veröffentlichung mehrerer Filme zurückzukehren, der im Februar mit Captain America: Brave New World beginnt und dann von Thunderbolts* im Mai gefolgt wird.

Apropos Letzteres: Wir haben jetzt einen ersten Vorgeschmack auf diesen Film in einem Trailer bekommen, in dem Florence Pughs Yelena Belova ein Team von Schurken und Antihelden bildet, nachdem sie beide auf einen Job geschickt wurden und anscheinend erwartet haben, sich gegenseitig umzubringen. Zu diesem Team gehören David Harbours Red Guardian, Wyatt Russells U.S. Agent, Hannah John-Kamens Ghost und Olga Kurylenkos Taskmaster. Das Team wird schließlich durch Sebastian Stans Bucky Barnes verstärkt, aber für den Zweck dieses Trailers scheint er eher ein Problem für die Thunderbolts* zu sein, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen.

Was die Handlung betrifft, so wird dies unter Verschluss gehalten, aber zweifellos wird es sich um Julia Louis-Dreyfus' lästige Contessa Valentina Allega De Fontaine und Lewis Pullmans Bob (von dem auch angenommen wird, dass es sich um Sentry handelt) drehen.

Thunderbolts* wird voraussichtlich am 2. Mai in die Kinos kommen, und ihr könnt euch den Trailer unten ansehen.