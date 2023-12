Flock ist das perfekte Spiel für Tierliebhaber

The Day of the Devs: The Game Awards Edition hat gerade enthüllt, dass der kommende entspannende Abenteuertitel Flock von Hollow Ponds irgendwann im Frühjahr 2024 sein Debüt geben wird.

In diesem Spiel, das auf PC-, PlayStation- und Xbox-Konsolen erscheinen wird, sogar als Teil des Game Pass-Angebots, geht es darum, verschiedene Arten von Wildtieren zu studieren, zu dokumentieren und zu kategorisieren, um ein Kompendium von Kreaturen aufzubauen. Unnötig zu erwähnen, dass es ideal für Tierliebhaber ist.

Da die Veröffentlichung ziemlich bald bevorsteht (auch wenn wir noch kein festes und genaues Datum haben), ist ein neuer Trailer für das Spiel erschienen, den Sie unten in voller Länge sehen können.