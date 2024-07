HQ

Ich mag eine starke Vorliebe für die dunklen Universen haben, die von Leuten wie FromSoftware erschaffen wurden, ich bin vielleicht als der größte Warhammer-Nerd unter den Editoren bekannt, aber ich liebe es immer noch, es gemütlich zu machen. Niedliches Spiel. Spore und Viva Piñata sind zwei meiner nostalgischen Favoriten aller Zeiten, und obwohl ich weiß, dass ich mit jedem neuen Pokémon-Spiel die gleiche schlampige Erfahrung machen werde, werde ich meinen Teller trotzdem mit diesem Schlamm füllen.

Ich habe schon seit geraumer Zeit ein Auge auf die Flock von Hollow Ponds geworfen. Ein farbenfrohes, himmelumspannendes Erlebnis, bei dem es einfach nur darum geht, so viele der seltsamen und wunderbaren Kreaturen zu finden, die in der Spielwelt der Uplands schweben und flattern.

Es gibt einen gewissen Anschein einer Erzählung in Flock. Du bist ein Vogelreiter und auf dem Weg, deine Tante und deinen Onkel zu besuchen, um Ersterer bei der Erforschung des Hochlandes zu helfen. Du musst nicht nur Kreaturen finden, sondern sie auch verzaubern, damit sie sich deinem Flock anschließen. Du tust dies durch eine Sammlung von Pfeifen, die jeweils von ruchlosen Kreaturen gestohlen wurden, die sich und ihre gestohlenen Güter in verschiedenen Hügeln auf der Karte verschanzt haben. Abgesehen von drei besonderen Kreaturen, die du jagen und verzaubern musst, um die anderen Bereiche der Karte freizuschalten, war's dann auch schon, wenn es um das Hauptziel geht.

Es ist klar, dass Flock kein ziel- oder missionsbasiertes Spiel ist. Es geht mehr um die Atmosphäre und das Erlebnis, das es schafft, und dennoch wirkte es ziemlich kurz, da es nur ein paar Stunden dauerte, bis der Abspann ins Rollen kam. Die Karte ist auch ziemlich klein, was bedeutet, dass du nur den Kreaturenführer hast, den du ausfüllen musst, wenn du mit dem fertig bist, was Flock als Geschichte ausmacht.

Gut, dass Flock es schafft, in seinem Gameplay und seiner Spielwelt so einladend zu sein. Das Einfliegen Flock ist sehr gut zu handhaben, und obwohl du vielleicht einige leichte Ärgernisse mit der automatischen vertikalen Lenkung findest, da sie dich gerade außerhalb der Reichweite eines fliegenden Viechs über dir positionieren kann, fühlt sich das Gesamterlebnis des Fliegens auf der Karte viel flüssiger und filmischer an. Während meiner Zeit auf dem Ritt durch die Uplands stieß ich auf nichts, und selbst als ich mir sagte, dass ich mich konzentrieren und ein bestimmtes Gebiet nach einer Kreatur absuchen würde, die in meinem Guide fehlte, konnte ich nicht anders, als mich in einen Windkanal zu stürzen und ein wenig durch die wunderschöne Welt zu schweben.

Die Uplands sind ein schöner Ort, um sich zurückzuziehen. Eine Welt, in der alles niedlich, gemütlich und flugfähig ist. Sogar die Schafe, die sich als die nützlichsten Mitglieder deines Flock erweisen, liefern die Währung des Spiels in Wolle und kauen auf den Hügeln herum, in denen die diebischen Burgling Bewls leben. Die Grafik harmoniert wunderbar mit dem Soundtrack in Flock, um die Spielwelt zu einer zu machen, in der es sich sofort angenehm anfühlt, sie zu spielen. Herumzufliegen, dem Zwitschern der Kreaturen in der Nähe und den Rufen deiner Flock hinter dir herzuziehen, ist ein großartiges Erlebnis, unterstützt durch das fantasievolle Kreaturendesign.

Die Kreaturen in Flock sind in verschiedene Familien aufgeteilt, und jedes Mal, wenn du eine neue entdeckst, musst du ein Minispiel spielen, um herauszufinden, zu welcher Familie sie gehören und welcher Spezies sie angehören. Von den winzigen, flügellosen Sprugs bis hin zu den bananenförmigen Kosmetika hat jede Familie mindestens ein Design, in das Sie sich verlieben werden. Ein persönlicher Favorit ist der Gormless Skyfish, dessen große, nicht blinzelnde Augen und sein ständig geöffnetes Maul mir das Gefühl gaben, mein Bildschirm hätte sich plötzlich in einen Spiegel verwandelt. Das Sounddesign für die Kreaturen ist ebenfalls hervorragend und ermöglicht es Ihnen, den einzigartigen Rufen einer Kreatur zu lauschen, die Sie vielleicht nicht sehen können. Seltsamerweise wird die Einstellung, mit der Sie erkennen können, woher diese Anrufe kommen, automatisch deaktiviert. Eine seltsame Entscheidung, wenn man bedenkt, dass einige der Kreaturen so gestaltet sind, dass sie sich perfekt in ihre Umgebung einfügen und für das bloße Auge unsichtbar sind.

Es ist erwähnenswert, dass Flock als Multiplayer- und Koop-Erlebnis konzipiert ist, aber wir können nicht wirklich über diesen Spielstil sprechen, da wir nur Solo-Sessions in den Händen hatten. In dieser Solo-Erfahrung erwies sich Flock als ein Spiel, das das gleiche warme und flauschige Gefühl erzeugt, als würde man nach einem Tag in der Kälte einen Pullover anziehen. Es ist ein gemütliches, komfortables Spiel, das mit seinem visuellen Stil und seinem rasanten Gameplay beeindruckt, aber es ist erwähnenswert, dass die Gesamtzeit, die Sie in Flock verbringen werden, überraschend kurz ist. Ohne einen echten Faden, der alles zusammenbindet, kann es sich manchmal hohl anfühlen. Aber insgesamt machen das Gameplay, die Grafik und der Sound es zu einer lohnenswerten Zeit.