Floatopia Hands-On Preview: Animal Crossing trifft Supermächte am Himmel

Auf der Gamescom konnte sich die Gamereactor-Crew viele Spiele ansehen. Rasante Action-Feste, jede Menge Hacking, Slashing, Plünderungen und Schießereien. Wir haben es aber auch geschafft, ein paar gemütlichere Spiele zu spielen. Die Titel, bei denen man zwischen den Terminen durchatmen konnte, bei denen man nicht gehen wollte, weil man nur für ein paar Minuten einen Anschein von Frieden in dem Chaos gefunden hatte, das sich vor einer stickigen kleinen Kabine ausbreitete.

Das ist die Erfahrung, die ich mit Floatopia, der neuen Lebenssimulation von NetEase, gemacht habe. Falls Sie den Trailer von Opening Night Live noch nicht gesehen haben, Floatopia nimmt im Wesentlichen die niedlichen, cartoonartigen Charaktere von Animal Crossing und wirft sie in den Himmel. Es basiert auf der Idee, den Grind, den 9-5, für ein dauerhaftes Urlaubserlebnis in den Wolken aufzugeben.

Wenn du zum ersten Mal auf deiner Insel landest, wirst du von Joy begrüßt, einer schläfrigen Sekretärin, die ihren Namen keineswegs verkörpert. Sie erklärt, dass Sie, wie andere Gleichgesinnte auf dieser Insel und den umliegenden Inseln, alle die Nase voll von der Arbeit haben und beschlossen haben, hier ein neues Leben aufzubauen. Sie erhalten einen Plan für Ihr neues Mini-Haus sowie ein paar Tools und Tipps, die Ihnen den Einstieg erleichtern, von dem exzentrischen Geschäftsmann, der für diese neue, schwebende Gesellschaft verantwortlich ist.

Oh, ich sollte auch die Superkräfte in diesem Spiel erwähnen. Floatopia spielt in einer Welt, in der ein Unternehmen die Macht hat, Menschen ihre eigenen Superfähigkeiten zu verleihen. Aufgrund der großen Nachfrage wurden jedoch die meisten der besten Kräfte genommen, und so sind die Kräfte, die du sehen wirst, und deine eigene Fähigkeit ziemlich glanzlos. Es passt besser zur Atmosphäre von Floatopia, wenn deine Kraft einfach nur Mimikfalten sind, die auf deinem Kopf erscheinen, wenn du eine starke Emotion erlebst, anstatt Laserstrahlen aus deinen Augen schießen zu lassen oder du dich überall hinteleportieren zu können.

Fliegen darfst du aber trotzdem. Zu Beginn erhältst du ein Gerät, mit dem du aufsteigen und fliegen kannst, wohin du willst, was bedeutet, dass du dich leichter in den erhöhten Landschaften von Floatopia zurechtfinden und zu Inseln springen kannst, die in der Ferne liegen. Du fliegst eher wie eine Hummel als wie Superman, aber auch hier ist das alles Teil der Ästhetik und des Charmes von Floatopia, was selbst für jemanden, der selten ein Fan dieses übermäßig niedlichen Chibi-Looks ist, sehr gut rüberkommt.

In der kurzen Zeit, in der wir mit dem Spiel beschäftigt waren, haben wir nicht viel erlebt. Floatopia ist die Art von Spiel, für die Sie Stunden und Tage verlieren werden. Angeln, fliegen, dein Zuhause dekorieren, das ist alles Teil des Prozesses, aber es gibt hier eine Menge, was Floatopia als Lebenssimulation einzigartig gemacht hat. Die Superkräfte, die Beziehungen, die man zu den anderen Bewohnern der schwimmenden Insel aufbaut, und die Tatsache, dass das Geld einfach vom Himmel fällt (wäre das nicht schön). Alles zusammen ergibt ein Erlebnis, das jedem, der Lebenssimulationen kennt, mechanisch vertraut ist, aber stilistisch in vielerlei Hinsicht anders sein wird. Wenn man bedenkt, wie sehr sich die moderne Arbeitsumgebung unter Druck anfühlen kann, ist es eine gute Wahl, in Floatopia etwas Eskapismus davon zu bieten, auch wenn wir es nur für einen kurzen Zeitraum erleben durften.

Insgesamt fühlt sich Floatopia wie ein Spiel an, das sich perfekt in andere Lebenssimulationen einfügt, entwickelt für ein Publikum, von dem ich nicht sagen kann, dass ich ein Teil davon bin. Eine, die es liebt, sich einfach zurückzulehnen und in einer Welt zu entspannen, die anders ist als ihre eigene, ihr eigenes kleines Haus zu bauen und unterwegs Freunde zu finden. Es ist wirklich die ideale Erfahrung, und wenn ich die Zeit habe, würde es mir nichts ausmachen, mich wieder in Floatopia niederzulassen.