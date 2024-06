Flintlock: The Siege of Dawn ist Gold geworden

HQ

A44 Games hat bekannt gegeben, dass das kommende Action-RPG Flintlock: The Siege of Dawn Gold erreicht hat und am 18. Juli 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S-Konsolen erscheinen wird.

Apropos PC: Die Spezifikationen für das Spiel auf der Plattform wurden ebenfalls bestätigt, was bedeutet, dass wir jetzt wissen, was wir brauchen, um das Spiel zu spielen, und was empfohlen wird, um das Spiel zu spielen.

Minimum:



Betriebssystem: Windows 10



Prozessor: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X



Arbeitsspeicher: 8 GB RAM



Grafikkarte: GTX 1060 / Radeon RX 580 (6GB+ RAM)



DirectX: Version 11



Speicherplatz: Bis zu 30 GB verfügbarer Speicherplatz



Zusätzliche Anmerkungen: SSD



Empfohlen:



Betriebssystem: Windows 10



Prozessor: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X



Arbeitsspeicher: 16 GB RAM



Grafikkarte: GTX 2060 Super / Radeon RX 5700 (8GB+ RAM)



DirectX: Version 12



Speicherplatz: Bis zu 30 GB verfügbarer Speicherplatz



Zusätzliche Anmerkungen: SSD



A44 erwähnt auch, dass das Spiel 38 Erfolge bieten wird, nach denen man jagen kann, was zweifellos das Interesse der Komplettisten unter euch weckt.

Um mehr über diesen kommenden Titel zu erfahren, lesen Sie hier unsere neueste Vorschau und sehen Sie sich unten unser Interview mit A44 an, zusammen mit ein wenig Gameplay.

