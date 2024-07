Flintlock: The Siege of Dawn Gefechte im neuen Trailer

HQ

Der Juli mag einer der verschlafensten Gaming-Monate des Jahres sein, aber er ist nicht ohne Neuerscheinungen, und eines der kommenden Spiele ist Flintlock: The Siege of Dawn. Es wurde von A44 Games entwickelt und sieht überraschend ausgeklügelt aus, mit fantastischen Kämpfen gegen uralte Gottheiten mit Äxten und uralten Waffen.

In einem neuen Video erhalten wir einen tieferen Einblick in das Spielsystem, das sehr flexibel zu sein scheint, wie man Fähigkeiten aufbauen und Ausrüstung einsetzen kann, und wir haben auch die Möglichkeit, die Kämpfe genauer zu untersuchen, einschließlich eines fleischigen Bosskampfes.

Flintlock: The Siege of Dawn wird am 18. Juli für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht - und ist praktischerweise direkt vom ersten Tag an im Game Pass enthalten.