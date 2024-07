HQ

Ich weiß, ich weiß. Ich habe weder ein wachsendes noch ein intrinsisches Interesse an dem, was wir jetzt gezwungen sind, ein "Soulslike" zu nennen, was in vielen Fällen einen eher seelenlosen und großzügigen Einsatz von geliehenen Mechaniken und Systemen beinhaltet, die FromSoftware-Titeln ihren Kultstatus verliehen haben.

Aber gleichzeitig ist es fast unmöglich, sich nicht in einer empfänglicheren Stimmung zu befinden, wenn diese speziellen Systeme zusammengearbeitet haben, um so vielen Spielen eine aufregende Prämisse und ein fesselndes Gameplay zu verleihen. Mit anderen Worten, all diese Studios haben sich diese spezielle Playlist mit FromSoft-Bangern vielleicht nicht selbst ausgedacht, aber es spielt keine Rolle, ob sie zur Melodie tanzen, wenn sie so gut klingt, oder?

Flintlock: The Siege of Dawn kombiniert ein leicht verständliches Rachemotiv mit einer angemessen interessanten Schießpulver-Punk-Fantasy-Welt (zugegebenermaßen selbst erfunden) und, Sie haben es erraten, einer Vielzahl von FromSoftware-artigen Mechaniken und Systemen, die die meisten Leute inzwischen relativ wiedererkennbar und vielleicht sogar etwas langweilig finden werden. Deine Hauptwährung ist Reputation, die für alles verwendet wird, von der Aufwertung der Kernfertigkeiten bis hin zur Aufwertung einzelner Ausrüstungsgegenstände. Du verlierst diese Ressource, wenn du stirbst, und musst an den Ort deines Todes zurückkehren, um das Verlorene zurückzuerobern. Dies geschieht durch aktivierte Lodestones (von denen wir alle wissen, dass sie Bonfires sind), und es sind diese Orientierungspunkte, die deinen Fortschritt in einem herausfordernden Spielerlebnis voller Feinde markieren, die hart zuschlagen, sich hinter jeder Ecke verstecken und sich in Angriffsmustern und visuellem Design stark unterscheiden. Von den LP-Balken über die UI-Elemente bis hin zum allgemeinen Kampfablauf ist die Inspirationsquelle so klar wie das Funkeln des Projektils, das aus der altmodischen Muskete abgefeuert wird, wenn Nor Vanek auf einen untoten Soldaten zielt.

Es mag wie eine vernichtende Kritik klingen, ist es aber nicht - schließlich nicht das, was es zu sein scheint. Denn obwohl Entwickler A44 FromSoftware wirklich unter die Lupe genommen hat, haben sie es, wie viele andere, geschafft, eine dicke Schicht Flair hinzuzufügen, die Flintlock: The Siege of Dawn zu etwas relativ Einzigartigem macht, oder vielleicht nur... gut.

Die Welt von Flintlock ist düster und brutal, in der ein mysteriöses Tor die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und dem sogenannten "Großen Unten" aufgehoben hat, aus dem sich ein stetiger Strom von Untoten ergießt. Auch Vanek ist bereits als Sapper im Stellungskrieg gegen den endlosen Strom von Zombies an der Reihe, aber in einem verzweifelten Versuch, die Tür für immer zu schließen, lassen sie und ihre Gefährten die Götter heraus, und sie sind weder besonders sympathisch noch daran interessiert, etwas für die Menschen zu tun, außer sie zur absoluten Unterwerfung zu zwingen. Nor macht sich daran, die Götter zu töten, die jetzt die Menschen um jeden Preis in drei gigantischen Zonen versklaven, die nicht nur relativ offen sind, sondern auch großzügig Anleihen bei Spielen wie God of War: Ragnarök und wieder einer Reihe von FromSoftware-Spielen nehmen, die auf Messers Schneide zwischen offener und linearer Struktur balancieren.

Nor bewegt sich von Lodestone zu Lodestone und verwendet eine Mischung aus Nah- und Schusswaffen, um eine Vielzahl von Feinden zu besiegen, jeder mit relativ einzigartigen Bewegungs- und Angriffsmustern. Es ist entscheidend, deine Umgebung nach Feinden abzusuchen, zu strafen, während du diese Muster lernst und schnelle und entscheidende Angriffe ausführst, und wenn du Leben verlierst, hast du eine begrenzte Anzahl von Tränken zum Heilen - die bei jedem Lodestone aufgefüllt werden.

Es ist alles relativ erkennbar, aber auch hier wäre es unfair, es nur aufgrund der Herkunft dieser verschiedenen Elemente abzuschreiben. In erster Linie hat Flintlock einen Rhythmus, eine Schleife, die so ziemlich von Anfang bis Ende sehr befriedigend ist. Der breite Korridor, den wir pragmatischer als "linear+" bezeichnen können, ist förderlich für die Erkundung, und die drei ziemlich großen Welten eignen sich hervorragend darin, dich sowohl zu ermöglichen als auch zu ermutigen, nach einer versteckten Waffe, einem kleinen Miniboss oder zusätzlichen Handwerksressourcen zu graben. Darüber hinaus sind diese Welten überraschend vertikal gestaltet, und obwohl es nicht an No Rest for the Wicked oder sogar Shadow of the Erdtree heranreicht, ist die Welt durchgehend vielschichtig und beeindruckend strukturiert. Es gibt immer ein bedeutendes Upgrade, wenn Sie neugierig sind.

Flintlock hat auch eine ganz andere Idee in petto. Während du dich durch die Welt bewegst, verdienst du Reputation, indem du Feinde verprügelst, Kombos ausführst und deine Fähigkeiten im Allgemeinen optimal einsetzt, während du sowohl Reputation verdient als auch einen Multiplikator auf Reputation erhöhst. Sie können diesen Multiplikator jederzeit "beenden", und die Endsumme wird berechnet, aber wenn Sie nur einmal getroffen werden, nur einmal, erhalten Sie Ihren Reputation, aber ohne den Multiplikator. Es ist eine konstante Kosten-Nutzen-Analyse, und Reputation ist die eine Schlüsselressource, die verwendet wird, um Ausrüstung zu verbessern, Skills zu kaufen - es ist entscheidend, dass die Spieler kontinuierlich genug verdienen, also bedeutet die Verwaltung des Multiplikators und das Vermeiden von feindlichem Schaden plötzlich viel mehr.

Darüber hinaus sind die Kämpfe recht zufriedenstellend, wenn nicht sogar ein wenig abgeleitet. Du hast viele der einzelnen Elemente schon einmal gesehen, wie z.B. das Umfahren eines Feindes im Lock-on, während du versuchst, telegrafierte Bewegungen für einzelne Angriffe zu lesen. Es gibt ein Ausweichen, es gibt eine Parade und du kombinierst eine Nahkampfwaffe mit einer Pistole und einem Gewehr sowie ausgewählten Fähigkeiten deines Gefährten Enki. Es gibt relativ reichhaltige Möglichkeiten, eine einzigartige Strategie auf dem Schlachtfeld auszudrücken, sowohl durch einen ziemlich umfangreichen Fertigkeitenbaum als auch durch eine Reihe von Optionen für die Herstellung von Builds. In Kombination mit einer relativ zuverlässigen Physik gibt es in Flintlock tatsächlich einige ziemlich epische Erlebnisse zu erleben, und weder die Erzählung, noch das Weltdesign oder die reinen Kämpfe sind die wirklichen Schwächen des Spiels.

Tatsächlich sieht das Spiel die meiste Zeit ziemlich beeindruckend aus. Ja, je detaillierter man es betrachtet, desto deutlicher wird diese "AAA-lite"-Qualität, wie z. B. Lippensynchronisation, Gesichtsanimationen und Partikeleffekte. Aber A44 ist damit ganz gut durchgekommen, mit schönen Ausblicken und einfallsreichem Kunstdesign. Nein, das Problem ist wahrscheinlich das Bindegewebe, das technisch gesehen alle eigentlichen Komponenten des Spiels zusammenhält. Der Einfachheit halber nennen wir es einfach so, wie es ist: jank. Es gibt hier und da einen Ruck in Flintlock: The Siege of Dawn, und der Soundmix, die UI-Elemente und die bereits erwähnte Physik haben unter anderem manchmal Probleme, die Immersion aufrechtzuerhalten. Es ist kein Dealbreaker, und die Sache mit jank ist, dass es auf lange Sicht durch Updates stark verbessert werden kann. Aber zum Zeitpunkt des Schreibens müssen wir ein Spiel wie Flintlock in eine Gruppe mit Spielen wie Vampyr einordnen, die ebenfalls unter Ruckeln litten, aber ein robustes, ehrliches Soulslike-Herz unter der Haube schlugen.

Flintlock: The Siege of Dawn ist eine enorme Leistung von A44, vergessen wir das nicht. Dies ist ein relativ kleines Team, das Jahre damit verbracht hat, ein Spiel zu entwickeln, das in fast jeder Hinsicht weit außerhalb der normalen Gewichtsklasse des Teams konkurriert. In diesem Sinne ist es erstaunlich, dass es nicht mehr Kompromisse oder gescheiterte Designversuche gibt, denn es gibt nur sehr wenige Dinge, auf die man verweisen kann, die hier wirklich nicht funktionieren. Es ist nicht jedermanns Sache, aber für mich war es solide Sommerunterhaltung, und aus diesem Grund ist es ziemlich einfach, es jedem mit einer Vorliebe für diese Formel zu empfehlen, solange man über den Witz hinwegsehen kann.