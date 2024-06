Flintlock: Siege of Dawn hat ein Premierendatum und einen neuen Trailer

HQ

Das etwas einzigartige Flintlock: Siege of Dawn, das von den Entwicklern A44 Games als "explosives Souls-like" beschrieben wird, hat endlich ein Veröffentlichungsdatum erhalten. Dies, nachdem er ursprünglich vor zwei Jahren um diese Zeit gezeigt wurde, mit einem Veröffentlichungstermin im letzten Jahr, der dann verschoben wurde. Jetzt wissen wir, dass der Titel, der sich stark an God of War und Bloodborne anzulehnen scheint, am 18. Juli erscheinen wird, also in etwas mehr als einem Monat.

Schaut euch den Trailer hier an und urteilt selbst - steht explosive Souls auf eurer Spätsommer-Speisekarte, meint ihr?