Flint: Treasure of Oblivion wird kurz vor den Feiertagen auf PC und Konsolen erscheinen

Während viele von uns damit gerechnet hatten, ihre Reise über die sieben Weltmeere im Piratenstrategie-RPG von Savage Level im Oktober zu beginnen, wurde das Spiel in letzter Minute verschoben und kam nie wie geplant an. Glücklicherweise wissen wir jetzt, wann Flint: Treasure of Oblivion debütieren wird, da Publisher Microids bestätigt hat, dass das Spiel am 17. Dezember auf PC, Xbox Series und PS5 erscheinen wird.

Dies wurde in einer Pressemitteilung und einem kürzlich veröffentlichten neuen Trailer bestätigt, der sich eingehender mit dem Crew-Management und den Mechaniken des Spiels befasst. Es erkundet auch nur eine Handvoll der Rollenspielmöglichkeiten, die das Spiel,Treasure Island das auf dem klassischen Roman basiert, bieten wird.

Da Flint: Treasure of Oblivion in einem Monat debütiert, planen Sie, kurz vor den Feiertagen in See zu stechen?