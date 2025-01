HQ

Wenn Sie den Klassiker der Literatur Treasure Island gelesen haben, werden Sie mit dem legendären Captain Flint sehr vertraut sein. Dies ist im Wesentlichen das historischste und berüchtigtste Beispiel für einen fiktiven Piraten, und er ist auch die Inspiration für weitere denkwürdige Piraten, einschließlich Toby Stephens' Darstellung in der Serie Black Sails. Jetzt ist Captain Flint aber auch der Star eines Videospiels, denn der Entwickler Savage Level hat beschlossen, seine Geschichte zu nehmen und einen alternativen Blick darauf zu werfen, alles in Form des Strategie-Abenteuers, Flint: Treasure of Oblivion.

Wie Sie vielleicht aus dem Titel des Spiels ableiten können, geht es hier um die Jagd von Captain Flint auf der Suche nach einem mysteriösen Schatz, einem Schatz, den unzählige Piraten auf der Jagd nach Robert Louis Stevensons Buch zu bekämpfen und abzuschlachten beginnen. Also ja, Flint: Treasure of Oblivion ist im Grunde ein Prequel zu Treasure Island, und mit diesem Gedanken im Hinterkopf könnt ihr eine Geschichte erwarten, die sich damit beschäftigt, wie er ein Piratenlord wurde, wie er zum ersten Mal von diesem berühmten Schatz erfuhr, wie er seine Crew zusammenstellte und die Kontrolle über ein Schiff erlangte, und auch, was dazu führte, dass er dieses Vermögen für sich nahm und es vor der Welt versteckte.

HQ

Wenn Sie Geschichten über Piraten mögen oder sogar Treasure Island schätzen, wird die Erzählung, die Savage Level hier zusammengestellt hat, Ihr Interesse wecken. Es bietet alle typischen Tropen, die man von einer karibischen Piratengeschichte erwarten würde, seien es Schwertkämpfe mit Steinschlossschüssen, Schiffswracks und lange Reisen über das offene Meer, unzählige Flaschen Rum zum Konsumieren und Gold, Edelsteine und Achterstücke, die man sammeln und entweder horten oder unter der Crew teilen kann, um die Moral zu erhöhen. Es ist ehrlich gesagt stereotyp für eine Piratenerzählung, aber der einzige Bereich, den der Entwickler mit der Tradition brechen möchte, ist die Art und Weise, wie er diese Geschichte vermittelt.

Werbung:

Für die wichtigsten Teile der Geschichte werden von Comics inspirierte Panels auftauchen, die Ihnen einen neuen Einblick in das Geschehen geben, während gesprochene Dialoge für zusätzliche Farbe sorgen. Es haucht der Kerngeschichte definitiv frisches Leben ein und verleiht ihr ein zusätzliches künstlerisches Flair, das es ihr nicht nur ermöglicht, sich von anderen in diesem Genre abzuheben, sondern sie auch noch einen Schritt weiter zu bringen. Dieses Element sorgt jedoch auch dafür, dass sich der Rest der Erzählung ehrlich gesagt mangelhaft anfühlt, bis zu dem Punkt, an dem es schwierig sein kann, in das Geschehen in der Geschichte einzutauchen und sich darauf einzulassen, wenn es keine Comic-Elemente gibt. Dies wird auch nicht durch die Tatsache erleichtert, dass es außerhalb dieser Comic-Panels keine gesprochenen Dialoge im Spiel gibt und auch gelegentlich Sätze, die beim Wandern durch die Welt eingeschoben werden. Savage Level hatte die Chance, mit dieser Erzählrichtung etwas wirklich Großartiges zu machen, hat es aber nicht ganz geschafft, sein Potenzial im Spiel voll auszuschöpfen.

Wenn wir über die Welt sprechen, ist dies einer der Bereiche,Flint: Treasure of Oblivion die mich am meisten enttäuschen. Auf der einen Seite sind die verschiedenen Levels voller Details und Farben und wirken wie Orte, die man erkunden und über die man mehr erfahren möchte. Unabhängig davon, ob es sich um ein mehrstöckiges Schiff, eine geschäftige Stadt oder eine malerische Küste handelt, es gibt viele Ausblicke, die Sie in größerer Tiefe erleben möchten, aber das Hauptproblem ist, dass die Tiefe nie wirklich geboten wird. Die Welt ist einfach ein Medium, durch das man sich bewegen kann, nicht mehr und nicht weniger, und im Laufe des Spiels wirst du feststellen, dass der einzige Vorteil, wenn du die ausgetretenen Pfade verlässt, darin besteht, Ausrufezeichen zu finden, die definieren, wo du einen Gegenstand aufheben kannst. Ansonsten haben die Levels und das Weltdesign einfach Mühe, den Spieler zu begeistern.

Das wird durch die raue und träge Bewegung überhaupt nicht erleichtert. Flint: Treasure of Oblivion ist kein Spiel, das besonders einfach ist oder Spaß macht. Die Bewegung ist unglaublich schwer und alles andere als das Herumlaufen auf einer ebenen Fläche fühlt sich wie eine lästige Pflicht an. Sei es das Erklimmen einer Wand, das Springen über einen Spalt oder das Erklimmen einer Leiter, nach ein paar Malen wirst du dir wünschen, dass du nicht zusehen musst, wie Flint und seine Crew sich mühsam abmühen, sich langsam an Vorsprüngen hochzuziehen und so weiter. Die Hauptsorge ist, dass die Steuerung insgesamt einfach schlecht ist, vor allem im Kampf und vor allem bei der Verwendung eines Controllers. Dieses Spiel ist ein Albtraum, wenn man es in Kämpfen steuert. Du wirst Schwierigkeiten haben, zwischen den Charakteren zu wechseln, Angriffe und Bewegungen präzise zu zielen, Fähigkeiten zu aktivieren und Gegenstände zu verwenden. Nach ein paar Stunden ist es schwer anzunehmen, dass dieses Spiel, wenn überhaupt, für Controller entwickelt wurde, was angesichts der Tatsache, dass es auf Xbox, PlayStation und Switch verfügbar ist, ein großes Problem darstellt.

Werbung:

Die Probleme mit dem Kampf erstrecken sich nicht einmal nur auf die Steuerung, da es einen deutlichen Mangel an klaren und zugänglichen Tutorials gibt, da das Spiel es stattdessen bevorzugt, einem etwas an den Kopf zu werfen, das im Grunde ein Brettspielhandbuch ist, um einem zu sagen, wie sich die Action entfaltet. Es ist eine bizarre Lösung, da es sich hauptsächlich um eine traditionelle rundenbasierte Strategie mit ein paar zufälligen Wendungen handelt, dank der würfelbasierten Kämpfe. Warum es zu Beginn des Spiels kein schlankeres und klareres Tutorial geben konnte, um einige der komplizierteren Elemente zu erklären, lässt mich verblüfft zurück, und ich kann mir vorstellen, dass viele Spieler dies einfach als Grund sehen werden, weiterzumachen und ihre Zeit mit dem Spiel zu beenden. In Kombination mit einer rauen Benutzeroberfläche, die ihm überhaupt keinen Gefallen tut, erhält man ein Spiel, das eine ziemliche Herausforderung sein kann und oft frustrierend zu spielen ist.

Aber das Frustrierendste an diesem Spiel ist, dass es Elemente gibt, die beeindrucken und von denen man mehr sehen möchte. Hinter diesem Projekt steckt eindeutig ein talentiertes Erzählerteam, eine vielseitige und kreative künstlerische Crew, die eine interessante Welt und Levels sowie aufregende Comic-Panels liefern kann. Es gibt Teile des Kampfes, die großes Potenzial zeigen, wie die Zufälligkeit und wie sie den Spieler dazu zwingt, über den Tellerrand hinauszuschauen. All diese positiven Aspekte werden jedoch von Problemen und Negativen belastet, die sie einfach überschatten. Die Starrheit und Steifheit der Steuerung und die Tatsache, dass man das Gefühl hat, gegen das Spiel zu kämpfen, um es dazu zu bringen, grundlegende Dinge zu tun, reicht aus, um sich die Haare auszureißen, und obwohl ich eigentlich die straffere und komprimiertere Länge des Abenteuers bewundere, ist das Fehlen von Nebenzielen oder Möglichkeiten, die Welt tatsächlich zu genießen, einfach enttäuschend.

Wenn Savage Level das Spielgefühl verbessern und einige der gereizten Frustrationen reduzieren kann, dann glaube ich, dass Flint: Treasure of Oblivion für seine kurze Dauer unterhalten kann. Aber so wie es aussieht, gibt es vor allem für Spieler, die eine Konsole spielen oder einen Controller auf dem PC verwenden möchten, einfach zu viel von diesem Spiel zu erwarten.