Flesh Made Fear: Klassischer Survival-Horror mit modernem Twist

Tainted Pact, bekannt für Titel wie "Suffer the Night", "Terror at Oakheat" und "Massacre at the Mirage", hat seine neueste nostalgische Kreation enthüllt: Flesh Made Fear. Das Spiel wird als Hommage an das Survival-Horror-Genre der PSX-Ära beschrieben und ist stark von den ursprünglichen Resident Evil-Spielen dieser Zeit inspiriert - komplett mit allem, was dazu gehört. Das bedeutet charmant niedrig aufgelöste Grafiken, die mit einigen modernen Sensibilitäten verbessert wurden.

Flesh Made Fear dreht sich um einen Elitesoldaten des Reaper Intervention Platoon, einer verdeckten Einsatzgruppe, die entsandt wurde, um Victor "The Dripper" Ripper, einen brillanten, aber verrückten ehemaligen CIA-Agenten, zu neutralisieren. Seine finsteren Experimente haben eine abgelegene Kleinstadt in einen Albtraum verwandelt, in dem es von grotesken Monstern und gehirngewaschenen Schergen nur so wimmelt.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Ja, es ist genau so wunderbar retro, wie es scheint - komplett mit einer Villa voller allerlei Schrecken. Für diejenigen, die daran interessiert sind, das Projekt zu unterstützen, gibt es zwei Möglichkeiten: Fügen Sie das Spiel zu Ihrer Steam-Wunschliste hinzu oder schauen Sie sich die Kickstarter-Kampagne an (die noch nicht live gegangen ist). Schaut euch den Trailer unten an – ziemlich cool, oder?

Klingt das nach etwas, das Sie interessieren könnte?