Fleischliche Liebe zum Valentinstag in Gears 5 geplant

Wer beim Thema Liebe an die blutige Explosion von 25 fleischigen Locust-Köpfen denkt, der hat offensichtlich den gleichen Humor, wie The Coalition. Die Entwickler vom neuen Gears 5 haben sich zum Valentinstag eine kleine Überraschung ausgedacht. Sie wollen am 14. Februar etwas namens "Cupid's Torque Bow Tag" zurückbringen und versprechen "schnellere Detonationen mit einer ganzen Menge Extra-Boom". Wer es schafft, am kommenden Freitag 25 Torque-Kills mit dem Bogen zu erzielen, wird mit einem Waffenskin belohnt, den ihr euch unten genauer ansehen könnt. Wer sich Ende der Woche in das Spiel einloggt, bekommt automatisch ein Valentinstag-Blutspray und einen liebevollen Banner... Mehr EP gibt es am Wochenende ebenfalls, denn für The Coalition ist das Thema Liebe eng mit den Worten "Kettensäge" und "Locust" verbunden.

Schicke Knarre: Maria Weapon Skin Loadout.