"Fleabag"- und "Wonka"-Star Olivia Colman äußert sich zu Hollywoods geschlechtsspezifischem Lohngefälle

HQ

Es fühlt sich an, als wäre es schon eine Weile her, dass die Probleme rund um das geschlechtsspezifische Lohngefälle in Hollywood die Diskussionen rund um die Filmindustrie beherrschten. Auch wenn wir diese Diskussionen hinter uns gelassen haben, bedeutet das nicht, dass das Problem verschwunden ist.

Im Gespräch mit CNN äußerte sich Olivia Colman, Star von Fleabag, Peep Show, Secret Invasion, Wonka und vielen mehr. "Fangen Sie nicht mit der Gehaltsungleichheit an, aber männliche Schauspieler werden besser bezahlt, weil sie immer sagten, dass sie das Publikum anzogen", begann sie.

"Und eigentlich stimmt das schon seit Jahrzehnten nicht mehr, aber sie nehmen das immer noch gerne als Grund, um Frauen nicht so viel zu zahlen wie ihre männlichen Kollegen. Ich bin mir sehr bewusst, dass ich, wenn ich Oliver Colman wäre, verdammt noch mal viel mehr verdienen würde, als ich es bin."

Dann verwies sie auf ein Beispiel, an das sie sich erinnerte, bei dem es einen Unterschied von 12.000 Prozent gab. Selbst wenn wir Erfolgsgeschichten hören, wie dass Margot Robbie mit Barbie zig Millionen verdient hat, scheint es, dass es in Hollywood immer noch ein Problem mit dem Lohngefälle gibt.