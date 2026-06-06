Flavio Cobollis Reaktion, nachdem sein Rivale zurückgezogen und sein erstes Grand-Slam-Finale erreicht hatte

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Das zweite Halbfinale im Herreneinzel Roland Garros war herzzerreißend: Matteo Arnaldi musste das Spiel gegen den italienischen Landsmann Flavio Cobolli wegen einer Viruserkrankung zurückziehen. Arnaldi sagte, er habe in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erbrochen und es sei körperlich unmöglich für ihn, auf ein Gericht zu treten und anzutreten. Arnaldi informierte Cobolli über seine Entscheidung und beide hielten eine Pressekonferenz ab.

"Gestern habe ich mich okay gefühlt. Ich bin hierher gekommen, um zu üben. Ich habe alles getan, was ich tun musste, und mir ging es gut. Dann habe ich zu Abend gegessen. Ich begann, mich mit meinem Magen so lahm zu fühlen. Ich dachte nur: 'Okay, das wurde einfach nicht gut verdauen.' Aber dann wachte ich um 1 Uhr nachts auf und fing an zu erbrechen, und ich fühlte mich nicht besonders gut."

Und wie reagierte Cobolli? In der Pressekonferenz erklärte er, dass er eine Mischung aus Gefühlen habe; "traurig und glücklich zugleich". "Als er vor fast einer Stunde zu mir kam, hätte ich fast geweint. Das ist etwas, das man überhaupt nicht erwartet. Ich war bereit, dieses Spiel zu spielen. Als er kam, war ich total traurig für ihn."

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"Aber gleichzeitig bin ich natürlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis, das ich diese Woche erreicht habe. Mein Vater kam auch direkt vor ihm zu mir, und wir haben uns mit dem ganzen Team herzlich umarmt, weil wir die Top 10 erreicht haben. Jedes Mal, wenn ich die beste Platzierung habe, umarmen wir uns alle gemeinsam fest. Wir haben wie immer die gleiche Routine gemacht. Jetzt bin ich gleichzeitig traurig und glücklich."

Eine nette Geste für Cobolli war es, weiterhin auf den Platz zu gehen und vor den Fans zu trainieren, die für das Finale bezahlt hatten und natürlich enttäuscht waren. Nun erreicht der 24-jährige Flavio Cobolli, der weltweit auf Platz 14 steht, sein erstes Finale und trifft auf den Weltranglistendritten Alexander Zverev.