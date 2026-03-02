Flavio Cobolli steigt nach seinem Sieg bei den Mexican Open in die ATP Top 15 auf

HQ

Flavio Cobolli besiegte Frances Tiafoe beim Mexican Open Finale am Sonntag mit 7:6(4), 6:4 und sicherte sich seinen dritten ATP-Titel nach dem ATP 250 in Bukarest und dem ATP 500 in Hamburg und schaffte erstmals den Einstieg in die ATP Top 15. Der 23-jährige Italiener, der seinem Land im vergangenen Jahr zum dritten Davis Cup in Folge verhalf, springt von Platz 20 auf Platz 15, als die ATP-Rangliste am Montag aktualisiert wurde, und verbessert damit seine bisherige Bestplatzierung von Platz 17 der Welt.

Auch die ATP-Platzierung änderte sich: Ben Shelton verbesserte sich um einen Punkt und tauschte die Plätze mit Felix Auger-Aliassime (8. und 9.), und mit Cobollis Aufstieg fiel Alejando Davidovich Fokina um fünf Plätze auf Platz 19 der Welt.

Cobolli, der drittbeste italienische Spieler nach Jannik Sinner (2.) und Lorenzo Musetti (5.), sichert sich den 15. Platz beim Indian Wells 2026, dem Turnier, das diese Woche beginnt, obwohl sein Debüt je nach Auslosung heute Abend erst am nächsten Wochenende stattfinden wird.