Flavio Cobolli entthront Zverev bei den Munich Open und bricht zusammen, als er sich an einen verstorbenen Freund erinnert

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Flavio Cobolli, derzeit auf Platz 16 der Weltrangliste, entthronte Alexander Zverev bei den Munich Open, einem seiner Lieblingsturniere (er hat es dreimal gewonnen, darunter im letzten Jahr), mit einem klinischen Sieg von 6:3, 6:3, und sicherte sich so ein Finale gegen Ben Shelton (13:30 Uhr CEST am Sonntag) im ATP 500-Turnier auf Sand.

Der Sieg, sein erster Sieg gegen einen Top-5-Spieler, führte ihn ins vierte ATP-Finale, nachdem er 2025 die Tiriac Open in Rumänien (ATP 250) und die Hamburg Open (ATP 500) gewonnen hatte; und die jüngste Mexican Open im Februar 2026, ein weiteres ATP-500-Turnier, gegen Frances Tiafoe. Cobolli sagte, es sei etwas schwierig gewesen, gegen ihn zu spielen, weil Zverev einer seiner besten Freunde auf der Tour ist, "er ist ein wirklich guter Kerl und wir haben ein gutes Verhältnis zu jedem in seinem Team."

Doch Cobolli, 23, war während des Spiels am Samstag sehr emotional, da es weniger als 24 Stunden her war, seit er vom Tod eines engen Freundes aus seiner Tennisakademie, Mattia Maselli, erfahren hatte, der erst 13 Jahre alt war. Nach dem Kampf brach er in Tränen aus und widmete den Sieg später seinem Andenken. "Jeden Punkt, den ich spiele, jeden Ball, den ich berühre, jeden Schritt, den ich mache, werde ich an dich denken. Die Tennisschule wird ohne dich nie wieder dieselbe sein, aber ich verspreche dir, du wirst nie vergessen werden."