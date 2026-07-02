Flask Hands-On-Vorschau: Ein exzentrischer Autobattler, unterstützt von einer wunderbar einzigartigen, charmanten Persönlichkeit

Roguelikes und Autobattler. Sie füllen heutzutage fast so sehr den Posteingang eines Spielejournalisten wie Deckbügel, und obwohl es immer Spiele und Entwickler gibt, die einen anderen Ansatz für diese Genres verfolgen, kann es schwierig sein, sich für sie zu begeistern. Flask war anders, das konnte ich schon bei einem Blick auf den Kunststil erkennen, der aus dem Geist von John Kenn Mortensen stammt, der alle möglichen seltsamen und wunderbaren Fantasy-Einflüsse mischt, um etwas zu schaffen, das sich wie eine brillante Mischung aus Bakshi, Pratchett, Edward Gorey und Jim Henson anfühlt.

Aber bis ich Flask gespielt habe, war ich mir nicht sicher, ob es einfach ein schöner Anstrich auf etwas wäre, das uns heutzutage nur zu vertraut ist. Als ich dann das Spiel in die Hände bekam, sah ich, dass es einen brillanten Funken Persönlichkeit hatte, der über sein Aussehen hinausging. Flask ist ein Fantasy-Roguelike-Autobattler, der in einer Welt spielt, in der sich ein Portal zu einem Goblin-Königreich öffnete und allerlei Böses hindurchfließen ließ. Als einer von vielen Alchemisten, die die Goblin-Bedrohung besiegen und jede Menge Beute sammeln wollen, schlüpfen die Spieler in die Rolle eines sich bewegenden Turms auf der Karte, in dem ein kleines Team von Homunkuli die giftigen Goblin-Einöden erkunden und die Monster darin bekämpfen soll. Statt Karten hast du Flaschen sowie Snacks und Gegenstände, um deine Homunkuli aufzuwerten, während du dich durch ein Dutzend verschiedener Umgebungen begibt und es mit Monstern sowie Mitspielern bekämpfst.

Wie bei The Bazaar und anderen Autobattlern, die eine Spieler-gegen-Spieler-Funktion nutzen, musst du Flask nicht in Echtzeit gegen jemand anderen kämpfen, sondern stattdessen kämpfst du gegen den Geist eines Builds eines anderen Spielers, der so weit gekommen ist. Sie können ziemlich stark sein, egal in welcher Phase eines Laufs du bist, aber zum Glück bedeutet eine Niederlage nicht das Ende deines Abenteuers. Du kannst tatsächlich zweimal gegen die sechs anderen Alchemisten verlieren, denen du begegnest, und trotzdem einen Sieg erringen – etwas, das du erleben kannst, da die neu erschienene Demo dich von Anfang bis Ende spielen lässt.

Etwas, das sich in Flask sofort lohnend anfühlt, ist, wie es dir ermöglicht und dich ermutigt, anpassungsfähig zu sein. Die Flaschen, Gegenstände und Snacks werden im Laufe eines Durchlaufs immer stärker, also selbst wenn du denkst, du hast gerade den perfekten Build, könntest du beim Öffnen des Ladens einfach alles wegwerfen und deine Spielweise komplett ändern. In Flask kannst du dich für einen einfacheren Upgrade-Build entscheiden, bei dem du alte Flaschen gegen neue mit schicke neuen Farben austauschst, aber auch den Spielstil, den du wählst, anpassen kannst. Ich bin von vielen Fallen mit meinem Schurken zu vielen Kettenkarten gewechselt, die sich später gegenseitig für verheerenden Schaden gespielt haben.

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Flask ist so einfach, damit Spaß zu haben. Als jemand, der viele Autobattler gesehen hat, aber sich nie wirklich mit dem Genre beschäftigt hat, habe ich das Gefühl, dass ich das Erlebnis verpasst habe. Vielleicht bin ich einfach high vom Ego-Boost, meinen ersten Durchlauf mit dem Team von Chop Chop zuzuschauen, aber ich fand das Gameplay auch so süchtig machend, dass ich die Entwickler 30 Minuten lang als Geiseln hielt, um den Run zu beenden. Flask ist eines dieser Spiele, bei denen man sich einredet, sich nur für ein oder zwei Runden einzuloggen und dann so lange weiterspielt, bis die Sonne durch die geschlossenen Vorhänge scheint. Seine Welt ist stellenweise seltsam und widerlich, aber so voller Fantasy-Flair aus vergangenen Jahrzehnten, dass man sich unmöglich nicht verlieben kann, wenn man ein Fan eines der Künstler ist, die ich zu Beginn der Vorschau erwähnt habe.

Wenn ich eine Sache herauspicken müsste, die mir in diesem frühen Playtest von Flask aufgefallen ist, dann, dass die Benutzeroberfläche manchmal ziemlich schwer zu entschlüsseln ist. Die Karte und die Spielfiguren sind wunderbar gemacht, aber wenn man bestimmte Events betritt, ist nicht sofort klar, was zu tun ist oder wie man daraus herauskommt. Beim Recycling-Event zum Beispiel musst du deine Flaschen und Gegenstände in den Mund stecken, was nicht klar ist und vielleicht mit einem kleinen Pfeil gut sein könnte. Es hört einfach auf, dass man aus dem Flow gerissen wird, und natürlich hilft das nur neuen Spielern. Das ist definitiv eine Kleinigkeit, aber eine klarere Benutzeroberfläche würde bedeuten, dass man diese auffälligen Kunstwerke wirklich entdeckt, wenn sie auf der Karte oder auf dem breiteren Bildschirm verweilen. Wenn das das Gesamtbild des Spiels jedoch beeinträchtigt, würde ich sagen, verzichte auf das Konzept einer klareren Benutzeroberfläche, denn Flask s Kunststil ist so beeindruckend und immersiv, dass es sich lohnt, an manchen Stellen verwirrt zu werden.

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Flask hat bereits viele Inhalte, und es scheint, als wären die Systeme so ausgearbeitet, dass Chop Chop Games sich einfach darauf konzentrieren können, mit der Zeit immer mehr hinzuzufügen. Da ich schließlich immer wieder müde werde von Slaying the Spire, habe ich das Gefühl, dass Flask diese Zeitlücke für mich und alle anderen, die in einem Fantasy-Reich verweilen wollen, sofort schließen kann, das an die ersten Fantasy-Filme und -Serien erinnert, die ich gesehen habe, und die Bücher, die ich gelesen habe. Die Kunst ist ebenso lebendig wie das Gameplay süchtig machend, und selbst wenn man das Genre Flask gut genug kennt, gibt es immer eine neue Kreation zu kreieren.