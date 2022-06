Flashback feiert Comeback - Fortsetzung mit Trailer angekündigt

1992 war nicht nur das Jahr, in dem Ihre wirklich auf die Welt kam, es war auch das Jahr, in dem Flashback von Delphine Software veröffentlicht wurde. Eines der einflussreichsten Spiele, die jemals gemacht wurden, wurde dann (?) mit einer Fortsetzung von 1995 namens Fade To Black, unzähligen Wiederveröffentlichungen und einem nutzlosen Remake im Jahr 2013 geehrt. Nichts ist an die Brillanz des Originals herangekommen, aber vielleicht ist es jetzt Zeit für ein richtiges Comeback.

Flashback 2 wurde zwar vor einem Monat angekündigt, aber heute Abend haben wir unseren ersten Gameplay-Trailer bekommen. Mit einem schrulligen Sci-Fi-Indie-Stück sieht es zumindest im Voraus vielversprechend aus, aber die Zeit wird zeigen, ob es der transformativen Erfahrung von 1992 gerecht wird. Die französischen Entwickler Microids sind jetzt am Ruder, mit Plattformen wie PS4 und PS5, Xbox Series und Xbox One, Switch und PC.