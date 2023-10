Flashback 2s Geschichte in neuem Video erklärt

HQ

Nach einer Gameplay-Vorführung von Flashback 2 im letzten Monat hat Microids nun beschlossen, dass es an der Zeit ist, mehr über die Geschichte in Conrad B. Harts neuem Abenteuer zu erfahren.

Dieses Mal steht die ganze Welt auf dem Spiel, denn wir werden von Außerirdischen, Morphs, unter der Führung von General Lazarus überfallen. Deine Aufgabe ist es, Conrad B. Hart dabei zu helfen, seinen Freund Ian zu finden, der das Wissen hat, die fiesen Morphs davon abzuhalten, unsere Zivilisation zu beenden. Neben einem besseren Blick auf die Geschichte und die Art und Weise, wie sie erzählt wird, bekommen wir auch etwas Gameplay zu sehen, was hoffentlich ein aufregendes Abenteuer sein wird, bei dem wir Orte wie "New Tokyo, New Washington und den Dschungel von Titan" besuchen werden.

Flashback 2 erscheint am 16. November für PC, PlayStation, Switch und Xbox.