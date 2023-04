Flashback 2 erscheint im November und wird eine Limited Edition erhalten

HQ

Flashback 2 ist, wie der Name schon sagt, die Fortsetzung des klassischen Abenteuers Flashback aus dem Jahr 1992, das 2021 angekündigt wurde. Es sollte im folgenden Jahr erscheinen, aber wie so viele andere Titel wurde es verschoben und stattdessen auf dieses Jahr verschoben.

Obwohl der Publisher Microids noch kein neues Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben hat, scheint es, dass wir uns auf neue Abenteuer mit Conrad im November freuen können. Laut einer aktualisierten Amazon-Shop-Seite wird Flashback 2 in diesem Monat veröffentlicht, ohne dass ein Datum angegeben wird.

Uns wurde auch gesagt, dass eine Limited Edition (einschließlich einer Steelbook-Hülle und eines digitalen Soundtracks) auf dem Weg ist, von der Sie sich weiter unten Bilder ansehen können, und darunter finden Sie die offizielle Beschreibung des Spiels.

Nach einem kurzen Austausch mit seinem Freund Ian wurde Conrad B. Hart Zeuge seiner Entführung und hinterließ High-Tech-Ausrüstung, die für die Ermittlungen nützlich sein wird. Conrad wird keine andere Wahl haben, als sein Helden-Outfit anzuziehen, um Antworten zu finden. Gehe durch 5 Level in einer halboffenen Welt, durch 4 verschiedene grafische Universen (Dschungel, Stadt, Fabrik, Morph-Schiff). Miteinander verbundene Spielebenen, die eine halboffene Welt bilden. Das Spiel wurde in 2,5D für mehr Immersion entwickelt. Mehrere Ziele und Hindernisse. Fahren Sie einen Mech und steigen Sie auf ein Motorrad, um sich fortzubewegen. Verstecke dich, um zu entkommen und Feinde in der Stille zu eliminieren."