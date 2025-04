Flash Wolves schreiben E-Sport-Geschichte und verpflichten den bisher ältesten Profi

HQ

Esports ist ein Spiel für junge Männer. Wie im Profisport neigen wir dazu, jüngere Leute in den Wettkampf einzubeziehen, aber das ist in den heutigen Nachrichten kaum der Fall. Die taiwanesische Organisation Flash Wolves hat Geschichte geschrieben, indem sie den bisher ältesten Profispieler eines großen Teams unter Vertrag genommen hat, denn nachdem er in der Kampfwelt eine kleine Sensation gemacht hat, ist Bruce "GamerBee" Hsiang im reifen Alter von 46 Jahren der Organisation beigetreten.

GamerBee hat darüber gesprochen, mit Mitte 40 einer E-Sport-Organisation beizutreten, und Folgendes erklärt: "In Taiwan kennt jeder die Flash Wolves, wenn es um E-Sport-Teams geht. Als eine der besten E-Sport-Organisationen Taiwans haben sie Top-Spieler in Spielen wie League of Legends, Arena of Valor und Hearthstone hervorgebracht.

"Sie sind zweifellos ein repräsentatives Team in der taiwanesischen Esports-Szene. Nachdem ich zwischen ausländischen Teams gewechselt bin, bin ich endlich wieder in der taiwanesischen Familie der Flash Wolves.

"Ihre Professionalität und ihre Ressourcen im Esport sind unbestreitbar. Ich glaube, dass ich mich mit ihrer Unterstützung mehr auf Training und Wettkampf konzentrieren und noch größere Ziele anstreben kann!"

Zugegeben, GamerBee ist kein Neuling im kompetitiven Kampf- und Street Fighter -Block, da er seit Jahrzehnten in der Szene antritt und Mitte der 2010er Jahre sogar im großen Finale auftauchte. Wir müssen sehen, ob er mit der Unterstützung von Flash Wolves auf den Berggipfel zurückkehren und seinen Namen erneut in die Geschichte von Street Fighter eintragen kann.