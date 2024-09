Flappy Bird feiert nächstes Jahr seine große Rückkehr

Wir alle kennen den Namen dank seiner enormen Berühmtheit und seines Aufstiegs zum Ruhm vor einem Jahrzehnt. Flappy Bird mag ein Relikt der Vergangenheit sein, aber es ist Teil der Vergangenheit aller, und es versucht, diese Nostalgie anzuzapfen, wenn es irgendwann im nächsten Jahr eine große Rückkehr feiert.

Ja, das ist richtig, Flappy Bird soll im Jahr 2025 wieder auf einer "Vielzahl von Plattformen, einschließlich Webbrowsern und neuen dedizierten Apps", einschließlich iOS und Android und "anderen Plattformen, die noch angekündigt werden" auf den Markt kommen.

Diese Rückkehr ist erlaubt, da sich eine Gruppe von Fans zusammengetan und die Markenrechte Flappy Bird erworben hat, was bedeutet, dass sie das Spiel unter einem neuen Unternehmen neu starten dürfen, das als Flappy Bird Foundation Group bekannt ist.

Was das Spiel angeht, was das Original nicht hatte, so haben wir neue Spielmodi, Charaktere, Fortschritte und Multiplayer-Herausforderungen versprochen. Wie diese in der Praxis funktionieren werden, könnt ihr im Trailer unten sehen.