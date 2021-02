Flames of the Nether: Mojang stellt ein weiteres Add-On für Minecraft Dungeons her

You're watching Werben

Auf der offiziellen Homepage von Mojang Studios erfahren wir erste Informationen zum bevorstehenden Update für Minecraft Dungeons. Die kostenpflichtige Erweiterung "Flames of the Nether" wird am 24. Februar veröffentlicht und sie soll sechs Missionen enthalten, die uns ins Herzen der Nether-Region schicken. Natürlich wird es fremdartige Umgebungen, neue Feinde und vor allem frische Beute geben. Wie teuer der Spaß wird, wurde verschwiegen.

Am gleichen Tag wird ein kostenloses Update veröffentlicht, das eine Funktion namens "Ancient Hunts" einführt. Dabei handelt es sich um wiederholbare, prozedural generierte Missionen, die Spieler im End-Game grinden sollen. Mojang schreibt, dass die Spieler dort die besten Ausrüstungsgegenstände im Spiel finden werden und ihren Goldsack aufstocken können.