Flamengo unterschreibt bei eFootball PES 2021

Konami hat heute ihre Partnerschaft mit dem Fußballclub Clube de Regatas do Flamengo bestätigt. Der brasilianische Riese wird als offizieller Partner von eFootball PES 2021 mit allem Drum und Dran ins Spiel integriert werden. Fans des aktuellen, brasilianischen Libertadores-Meisters können aktualisierte Trikots und Spieler erwarten, die ihren realen Vorbildern ähnlicher aussehen, als noch im vergangenen Jahr. Auch das Maracanã-Stadion wird euch in Matches zur Verfügung stehen, da in PES keine COVID-19-Beschränkungen gelten. EFootball PES 2021 wird am 15. September verfügbar sein, es ist das Spiel aus dem letzten Jahr mit einigen frischen Inhalten. Wer eFootball PES 2020 gekauft hat, zahlt für das Content-Update 30 Euro, um die Mannschaften und andere Details für die kommende Fußballsaison zu aktualisieren.

