Der brasilianische Riesenklub Flamengo erlebte in der vergangenen Saison seine beste Saison, gewann fünf Titel, darunter die Brasileirão und die Copa Libertadores, schied jedoch im Interkontinentalpokal (im Elfmeterschießen) gegen Paris Saint-Germain aus. Filipe Luís, der Trainer, der das Team seit 2024 aus Rio de Janeiro leitete, wurde jedoch entlassen.

Der Verein gab es am Dienstag – überraschenderweise – nach einem 8:0-Sieg bekannt Sieg über Madureira in der Taça Guanabara, einem Pokal zwischen Teams aus Rio de Janeiro. In anderen Wettbewerben hingegen hatte Flamengo schlechtere Ergebnisse, darunter die Niederlage gegen Lanús in der Recopa und den schlechtesten Ligastart der letzten zehn Jahre: fünf Niederlagen in den ersten zwölf Spielen der Saison.

Filipe Luís, 40 Jahre alt, beendete 2023 seine Fußballkarriere, nachdem er einen großen Teil seiner Karriere bei Atlético de Madrid und Chelsea gespielt hatte und seine Karriere bei Flamengo beendete. Wird er als Trainer nach Europa zurückkehren?