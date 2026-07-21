Flaco López war der einzige argentinische Spieler, der Spanien in einem umstrittenen Moment nicht den Rücken kehrte.

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Viel wurde über Argentiniens unsportliches Verhalten gegenüber Spanien nach der Niederlage im WM-Finale am Sonntag gesagt, insbesondere über die gewalttätigen Aktionen nach dem Spiel von Leandro Paredes, Nahuel Molina und Assistenztrainer Roberto Ayala, der Dani Olmo schlug.

Ein weiterer kontroverser Moment ereignete sich, als Spaniens Kapitän Rodri die Weltmeisterschaft in die Höhe hob, wobei alle argentinischen Spieler sich gegenseitig abwandten und sich gegenseitig den Rücken freihielten – etwas, das als respektlos kritisiert wurde. Aber... nicht alle taten das: Bei genauerer Betrachtung drehte sich nur ein argentinischer Spieler um und betrachtete die spanische Feier: Flaco López.

Und wie wir auf Videos sehen können, war es kein schneller Blick: López steht regungslos in derselben Reihe wie alle seine Kollegen, blickt aber in Richtung der feiernden spanischen Spieler, wie es Tradition ist. Alle anderen, einschließlich Leo Messi, schauten stattdessen auf ihre Fans auf den Tribünen.

José Manuel López, bekannt als Flaco López, ist ein 25-jähriger Stürmer, der seit 2022 für den portugiesischen Klub Palmeiras spielt und im August 2025 sein Debüt für Argentinien gab. Er ist vielleicht einer der weniger bekannten Spieler im Kader und kam nur zweimal als Einwechselspieler zum Einsatz, wobei er am wichtigsten am Tor von Julián Álvarez gegen die Schweiz im Viertelfinale beitrug.

Doch mit seiner Geste hat er sich das Lob und den Respekt der Welt verdient, der Einzige, der respektvoll genug ist, seinen Rivalen beim Feiern ihrer Trophäe zuzusehen... Oder der Einzige, der genug Charakter hat, um die Norm im Team zu brechen.