FL4K: Letzer Kammerjäger präsentiert sich im Borderlands 3-Trailer

In letzter Zeit wurde viel über Borderlands 3 gesprochen, schließlich erscheint das Game Mitte September, also in einem knappen Monat. Schon vor einigen Wochen begann Gearbox damit, die vier Kammerjäger ihres kommenden Loot-Shooters vorzustellen und nachdem wir in der letzten Woche die Sirene Amaya gesehen haben, folgt nun der Jäger FL4K.

Auf dem ersten Blick erinnert der an eine Kombination aus Mordecaia aus dem ersten Spiel und Zero aus Teil 2. Unter dem Deckmantel eines unauffälligen Scharfschützen verbirgt sich jedoch ein echtes Biest, wie ihr im neuen Trailer seht. Er nutzt je nach Spezialisierung unterschiedliche Kreaturen des Ödlands und hetzt sie bei Bedarf auf seine Feinde. Borderlands 3 erscheint am 13. September auf dem PC (Epic Games Store), für PS4 und Xbox One. Mit welchem Kammerjäger startet ihr euren ersten Spieldurchgang?

